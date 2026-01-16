Спасатели ликвидировали возгорание в бизнес-центре «Игнат» во Владивостоке
Пожар в ресторане, расположенном на первом этаже бизнес‑центра «Игнат» на проспекте Красного Знамени во Владивостоке, полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
Срочный вызов на пульт экстренных служб пришёл в 10:33 (07:33 мск). Спасатели прибыли на место происшествия через девять минут и приступили к тушению пожара. До приезда специалистов из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек.
В социальных сетях распространилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как на балконе девятого этажа находится мужчина, разговаривающий по телефону. Сотрудники МЧС спасли его.
Ранее мы писали о пожаре в бизнес-центре «Игнат, из-за которого люди выбежали на балконы, чтобы не задохнуться угарным газом.
