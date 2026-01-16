Спасатели ликвидировали возгорание в бизнес-центре «Игнат» во Владивостоке

16 января 2026, 07:04

Фото: iStock/Matt277

Пожар в ресторане, расположенном на первом этаже бизнес‑центра «Игнат» на проспекте Красного Знамени во Владивостоке, полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.