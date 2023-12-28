На Урале подросток временно ослеп после нападения соседа

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В Екатеринбурге 17-летний парень лишился зрения после конфликта с соседом. Мужчина выстрелил подростку в лицо из аэрозольного пистолета с перцовкой. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Скандал произошел в подъезде екатеринбургской многоэтажки по улице Короленко. Молодей человек пришел в гости к другу. Подростки зашли в подъезд и стали громко смеяться и говорить, что разозлило соседа.
Сначала мужчина сделал подросткам замечание, но они проигнорировали его. Тогда он достал аэрозольный пистолет с перцовым газом и выстрелил в лицо одному из подростков, пострадавший на некоторое время потерял зрение.
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Алина Юрчак