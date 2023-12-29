«Привязал к стулу и душил ремнем»: восьмиклассник запытал сверстника после школы

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Ученик восьмого класса устроил пытки своему сверстнику. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 27 декабря. Подросток предложил сверстнику пойти к нему в гости. В доме восьмиклассник привязал сверстника к стулу, начал стрелять в него резиновыми пулями, затем душил ремнем. Несовершеннолетний получил множественные ссадины и ушиб левой руки. Повреждения на теле ребенка увидела его мать, когда он вернулся домой. Женщина обратилась за медицинской помощью и в правоохранительные органы.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту издевательств над подростком. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Прежде сообщалось, что женщина в Санкт-Петербурге заманила двух школьников домой «на чай» и истязала их.
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Анастасия Крестьянова