В Ростове задержали самопровозглашённого «муфтия», который вёл переговоры с террористами в СИЗО

29 мая 2025, 18:47

«Ъ»: задержан «муфтий», который вёл переговоры с террористами в СИЗО Ростова

Фото: iStock/Diy13

В Ростовской области задержали самопровозглашённого «муфтия» и лидера регионального Главного духовного управления мусульман Ахмеда Абусупьянова. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.