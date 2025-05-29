В Ростове задержали самопровозглашённого «муфтия», который вёл переговоры с террористами в СИЗО
В Ростовской области задержали самопровозглашённого «муфтия» и лидера регионального Главного духовного управления мусульман Ахмеда Абусупьянова. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, задержанный сотрудничал с запрещённой в России экстремистской организацией «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. Также в сентябре 2023 года он вместе со своими сторонниками совершил нападение на мусульманина, с которым у него были разногласия, связанные с религией.
По версии ФСБ, Абусупьянов пропагандировал нетерпимость по отношению к лицам, исповедующим отличные от ислама религии, а также к мусульманам, которые придерживаются умеренных взглядов.
В отношении мужчины заведено уголовное дело.
Также в июне прошлого года сообщалось, что Абусупьянов вёл переговоры с террористами, взявшими в заложники сотрудников СИЗО в Ростове. Он даже дал интервью представителям СМИ, в котором указал на свои попытки призвать преступников сдаться, однако «было бесполезно».
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