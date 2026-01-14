На Урале задержали осужденного за изнасилование 15-летней школьницы

14 января 2026, 14:50

Фото: iStock/AMilkin

В Свердловской области задержали Александра Быкова, осужденного за надругательство над 15-летней девочкой. Юрист Сергей Самков, представляющий интересы потерпевшей, сообщил об этом, пишет РИА Новости.