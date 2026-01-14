На Урале задержали осужденного за изнасилование 15-летней школьницы
В Свердловской области задержали Александра Быкова, осужденного за надругательство над 15-летней девочкой. Юрист Сергей Самков, представляющий интересы потерпевшей, сообщил об этом, пишет РИА Новости.
Алапаевский городской суд 6 октября вынес приговор двум мужчинам. Александру Шаньгину дали 11,5 лет, а Быкову – 10,5. Оба получили обвинения в насильственных действиях сексуального характера. Преступление произошло в январе 2024 года. Оба осужденных не явились на оглашение приговора и оказались в федеральном розыске. ГУФСИН по Свердловской области вскоре задержал Шаньгина.
Сейчас Быков находится в изоляторе временного содержания в Алапаевске. Время, проведенное в розыске, не засчитают в срок лишения свободы. Он начнет исчисляться с момента задержания, то есть с 13 января.
Читайте также: