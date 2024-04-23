На вечеринке китайской молодежи под угрозой пистолета изнасиловали девушку

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В Санкт-Петербурге правоохранительные органы расследуют случай изнасилования 24-летней гражданки Китая, сообщает «Фонтанка.ру».
Инцидент произошел в ночь на 22 апреля в коттеджном поселке, где молодые уроженцы Китая собрались на вечеринку.
Один из присутствующих привел с собой девушку, которая после окончания вечеринки ушла на второй этаж для отдыха. Пока молодой человек спал, 20-летний студент забрался в ее комнату и начал приставать к ней. Под угрозой пистолета он жестоко избил и затем совершил изнасилование.
В конце полового акта молодой человек произвел выстрел в окно, используя ракетницу вместо пистолета. Шум от выстрела привлек внимание других студентов, которые задержали преступника. На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Один из присутствующих привел с собой девушку, которая после окончания вечеринки ушла на второй этаж для отдыха. Пока молодой человек спал, 20-летний студент забрался в ее комнату и начал приставать к ней. Под угрозой пистолета он жестоко избил и затем совершил изнасилование.
В конце полового акта молодой человек произвел выстрел в окно, используя ракетницу вместо пистолета. Шум от выстрела привлек внимание других студентов, которые задержали преступника. На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Артем Кузьмин