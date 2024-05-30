На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение

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Склад загорелся в московском районе Новогиреево на площади 2000 квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
«Сообщение о пожаре по адресу: улица Мартеновская, дом 38 поступило в оперативную дежурную смену главного управления МЧС РФ по Москве. По прибытии первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», — сказано в сообщении ведомства.На месте работают пожарные расчёты, для тушения привлекли авиацию. Пожару присвоен третий ранг сложности. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Напомним, в Московской области до конца недели сохраняется высокий класс пожарной опасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак