В Турции задержали звезду из сериала «Великолепный век» Дениз Чакыр
В Турции полиция задержала нескольких представителей шоу-бизнеса, включая актрису Дениз Чакыр, которая исполнила роль Шах-султан в сериале «Великолепный век». Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
Уточняется, что стамбульская прокуратура выдала ордера на задержание 35 человек. Операция была связана с делом о наркотиках и проституции. Помимо Чакыр, под стражей оказались певец Озджан Дениз, промоутер Эрдал Бозкуш и режиссёр Джем Карджы.
После задержания знаменитости, как правило, сдают анализы на наличие наркотических веществ. Если результат оказывается положительным, суд рассматривает вопрос о применении мер пресечения.
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