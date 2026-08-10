Новорождённого младенца подбросили во двор дома в столице Армении
В спальном районе Еревана во двор жилого дома подбросили новорождённого младенца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.
Малыша заметили у здания поздно вечером 10 августа. Неизвестные оставили завернутого в одежду ребёнка возле дома на улице Алабяна. Информацию о находке незамедлительно передали в полицию и скорую помощь.
Прибывшие на место правоохранители доставили младенца в медицинский центр, где врачи оценили состояние новорождённого как удовлетворительное. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и разыскивает лиц, причастных к этому инциденту.
Ранее «Радио 1» передавало, что ребёнок пострадал при купании вблизи яхт-клуба на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Мальчик получил травмы средней тяжести после того, как дотронулся до опоры пирса — несовершеннолетнего ударило током. Подробности читайте здесь.
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