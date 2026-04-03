Сын чемпионки Европы Елены Егошиной нашёлся в московском парке
19-летний сын чемпионки Европы по вольной борьбе Елены Егошиной нашёлся. Об этом информирует «МК».
Родственники и правоохранительные органы не знали о местонахождении парня с 1 апреля. Как сообщила сама спортсменка, юношу обнаружили в одном из московских парков. Сейчас он уже вернулся домой.
Молодой человек объяснил, что потерялся во время прогулки. Он оставил телефон и деньги дома, поэтому не мог связаться с близкими и сообщить, где находится. Найти дорогу самостоятельно он тоже не сумел. Поиски продолжались несколько дней, в них участвовали волонтёры и полиция. В итоге прохожие заметили молодого человека в парке и вызвали помощь.
