На юге Москвы произошло ДТП с автобусом и тремя машинами, есть пострадавшие
На Варшавском шоссе в южной части Москвы произошла авария с участием автобуса и трех легковых автомобилей. В результате происшествия травмы получила пассажирка одного из транспортных средств.
По данным корреспондента «Известий», инцидент произошел 11 октября. Девушка, управлявшая автомобилем Toyota, совершила столкновение с автобусом, который стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. От удара легковушку развернуло, и она врезалась в кроссовер Renault Duster, двигавшийся во втором ряду.
Кроме того, проезжавший мимо автомобиль Changan получил повреждения кузова из-за осколков, разлетевшихся при столкновении. В результате аварии пострадала пассажирка Renault Duster. Прибывшие на место медики диагностировали у нее перелом руки и направили пострадавшую в травмпункт.
Ранее на западе Москвы произошло ДТП со спорткаром и «Газелью». Подробности — в нашем материале.
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