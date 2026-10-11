Достижения.рф

На юге Москвы произошло ДТП с автобусом и тремя машинами, есть пострадавшие

На Варшавском шоссе произошло ДТП с автобусом и тремя автомобилями
Фото: istockphoto/Iulianna Est

На Варшавском шоссе в южной части Москвы произошла авария с участием автобуса и трех легковых автомобилей. В результате происшествия травмы получила пассажирка одного из транспортных средств.



По данным корреспондента «Известий», инцидент произошел 11 октября. Девушка, управлявшая автомобилем Toyota, совершила столкновение с автобусом, который стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. От удара легковушку развернуло, и она врезалась в кроссовер Renault Duster, двигавшийся во втором ряду.

Кроме того, проезжавший мимо автомобиль Changan получил повреждения кузова из-за осколков, разлетевшихся при столкновении. В результате аварии пострадала пассажирка Renault Duster. Прибывшие на место медики диагностировали у нее перелом руки и направили пострадавшую в травмпункт.

Ранее на западе Москвы произошло ДТП со спорткаром и «Газелью». Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0