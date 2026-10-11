На юге Москвы произошло ДТП с автобусом и тремя машинами, есть пострадавшие

11 октября 2026, 13:23

На Варшавском шоссе произошло ДТП с автобусом и тремя автомобилями

Фото: istockphoto/Iulianna Est

На Варшавском шоссе в южной части Москвы произошла авария с участием автобуса и трех легковых автомобилей. В результате происшествия травмы получила пассажирка одного из транспортных средств.