На юге Москвы загорелся строящийся ЖК премиум-класса «Шагал»
На юге Москвы произошел пожар на территории строящегося элитного жилого комплекса «Шагал», который находится на одноименной набережной. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Огонь охватил строительные материалы, а общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. По словам очевидцев, вся Автозаводская улица заполнилась густым дымом.
В настоящий момент на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавшихне приводится. Других подробностей пока также нет.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Хотьково в горящей квартире погиб годовалый ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Читайте также: