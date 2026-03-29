Водитель Mercedes сбил двух пешеходов в российском городе, есть погибший

Водитель Mercedes сбил двух пешеходов в Пензе, женщина погибла
В Пензе автомобиль Mercedes сбил двух женщин на проспекте Строителей. Трагедия произошла утром 29 марта у дома №96. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
За рулём иномарки находился мужчина 1958 года рождения. По данным силовиков, одна из пострадавших скончалась на месте — её личность сейчас устанавливается.
Вторую женщину 1960 года рождения госпитализировали с травмами. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
