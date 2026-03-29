Еще в одном регионе ввели режим ЧС

В Чечне ввели режим ЧС из-за сильных ливней
Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Чеченской Республики из-за ливней. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Рамзан Кадыров. Меры приняли для защиты населения и ликвидации последствий непогоды.
«Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим «Чрезвычайная ситуация» на территории Чеченской Республики», — говорится в заявлении.Ранее аналогичные меры приняли в Махачкале, где из-за сильных дождей подтопило десятки домов. Также в городе произошло внеплановое масштабное отключение электричества.
При этом проблемы с погодой наблюдались и в других районах Дагестана. В Хасавюрте обрушился железнодорожный мост. В Дербенте реки вышли из берегов и затопили дороги, а на склонах потоки воды сносили и переворачивали автомобили.