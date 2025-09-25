На юге России обнаружили депутата без признаков жизни

25 сентября 2025, 19:20

KP.RU: На кубанской трассе обнаружили депутата без признаков жизни

Фото: istockphoto/Iulianna Est

На юге России на обочине трассы обнаружили без признаков жизни депутата Тихорецкого районного Совета Краснодарского края Виталия Капустина. Об этом сообщает «Комсомольская правда».





По факту происшествия проводится проверка. Следователи заявили изданию, что криминала не выявили. Капустину было 44 года, помимо депутатской деятельности он возглавлял строительную компанию ООО «Кубаньспецстрой».



Как сообщает 93.RU, тело мужчины нашли висящим на дереве, неподалёку находился серый внедорожник. Очевидцы утверждают, что руки у погибшего связали за спиной.





«Насколько глаза не подвели меня, руки как будто были привязаны сзади, за спиной. То есть человек так легко не залезет наверх, там деревья очень высокие, как в любых рощах», — пояснила собеседница журналистов.

