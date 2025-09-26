Достижения.рф

В Архангельской области двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме

Фото: iStock/photovs

Пожар в многоквартирном доме в Архангельской области унес жизни двоих малолетних детей, мать с грудным ребенком доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Трагедия случилась в поселке Североонежский Плесецкого района. Одному погибшему ребенку было два года, а другому — три. Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа подтвердила факт произошедшего в пятницу и организовала проверку по факту пожара.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья», — уточнили в ведомстве.
23 сентября МЧС сообщило о гибели более десяти животных в результате пожара в зоопарке Новосибирска. Инцидент затронул вольеры, где были козы, пятнистые олени и дикие быки.

Многие местные жители стали активно направлять пожертвования в городской зоопарк имени Р. А. Шило после случившегося. Масштаб участия горожан превзошёл ожидания сотрудников учреждения.
Мария Моисеева

