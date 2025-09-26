В Архангельской области двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме

26 сентября 2025, 23:46

Фото: iStock/photovs

Пожар в многоквартирном доме в Архангельской области унес жизни двоих малолетних детей, мать с грудным ребенком доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.





Трагедия случилась в поселке Североонежский Плесецкого района. Одному погибшему ребенку было два года, а другому — три. Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа подтвердила факт произошедшего в пятницу и организовала проверку по факту пожара.





«В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья», — уточнили в ведомстве.