В Архангельской области двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме
Пожар в многоквартирном доме в Архангельской области унес жизни двоих малолетних детей, мать с грудным ребенком доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Трагедия случилась в поселке Североонежский Плесецкого района. Одному погибшему ребенку было два года, а другому — три. Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа подтвердила факт произошедшего в пятницу и организовала проверку по факту пожара.
«В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья», — уточнили в ведомстве.23 сентября МЧС сообщило о гибели более десяти животных в результате пожара в зоопарке Новосибирска. Инцидент затронул вольеры, где были козы, пятнистые олени и дикие быки.
Многие местные жители стали активно направлять пожертвования в городской зоопарк имени Р. А. Шило после случившегося. Масштаб участия горожан превзошёл ожидания сотрудников учреждения.