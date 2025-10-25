На юго-востоке Москвы мужчина застрелил сожительницу в квартире
В Москве на улице Второй Синичкиной мужчина застрелил свою сожительницу. Столичный Следственный комитет сообщил об этом инциденте.
Трагедия произошла 25 октября в квартире жилого дома. По информации ведомства, сотрудники полиции обнаружили тело женщины 1947 года рождения с признаками насильственной смерти — огнестрельным ранением. Следователи организовали доследственную проверку.
Предварительно, ранение россиянке нанёс её сожитель. На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
