Достижения.рф

В российском городе школьник ударил друга ножом из-за сетевой перепалки

В Братске подросток ранил сверстника ножом после конфликта в соцсети
Фото: Istock/GankaTt

В Братске на улице Кирова подросток в ходе конфликта ранил ножом своего 16-летнего сверстника. Подробности сообщает ГУ МВД региона.



Пострадавшего доставили в медучреждение с резаной раной ноги. Врачи оценивают его состояние как стабильное, жизни и здоровью юноши ничто не угрожает. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.

Полиция задержала подозреваемого в нанесении ранения. По предварительной информации, причиной конфликта между подростками стала ссора в одной из групп в социальной сети. Никто из участников инцидента не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

Прокуратура проверит, как органы и учреждения системы профилактики исполняют законодательство о защите прав несовершеннолетних.

Ранее в Санкт-Петербурге школьники избили пенсионерку в автобусе за просьбу вести себя тише.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0