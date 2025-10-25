В российском городе школьник ударил друга ножом из-за сетевой перепалки
В Братске на улице Кирова подросток в ходе конфликта ранил ножом своего 16-летнего сверстника. Подробности сообщает ГУ МВД региона.
Пострадавшего доставили в медучреждение с резаной раной ноги. Врачи оценивают его состояние как стабильное, жизни и здоровью юноши ничто не угрожает. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.
Полиция задержала подозреваемого в нанесении ранения. По предварительной информации, причиной конфликта между подростками стала ссора в одной из групп в социальной сети. Никто из участников инцидента не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
Прокуратура проверит, как органы и учреждения системы профилактики исполняют законодательство о защите прав несовершеннолетних.
Ранее в Санкт-Петербурге школьники избили пенсионерку в автобусе за просьбу вести себя тише.
