В российском городе школьник ударил друга ножом из-за сетевой перепалки

25 октября 2025, 20:47

В Братске подросток ранил сверстника ножом после конфликта в соцсети

Фото: Istock/GankaTt

В Братске на улице Кирова подросток в ходе конфликта ранил ножом своего 16-летнего сверстника. Подробности сообщает ГУ МВД региона.