На юго-востоке Москвы в аквапарке произошёл пожар

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В аквапарке «Фэнтази», расположенном на юго-востоке Москвы, произошёл пожар. По информации от сотрудницы водного парка, персонал был эвакуирован из здания, сообщили в РИА Новости.
«Аквапарк закрыт по техническим причинам. Сегодня произошёл пожар, персонал был эвакуирован, посетители в это время отсутствовали», — сообщили в аквапарке.
Как сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС России, пожар был успешно ликвидирован спасателями на юго-востоке Москвы.
«Возгорание произошло в трёхэтажном здании аквапарка. Около 100 человек самостоятельно покинули здание до прибытия специалистов МЧС России. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, возгорание было быстро потушено на площади 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.
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