На юго-востоке Москвы женщина жестоко зарезала супруга
В Москве возбуждено уголовное дело после гибели мужчины от ножевого ранения
На юго-востоке Москвы женщина зарезала собственного мужа. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Инцидент произошёл вечером 25 октября в квартире на Тихорецком бульваре.
«Обнаружено тело мужчины 1977 г.р. с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения», — заявили в ведомстве.По предварительной информации, 48-летняя супруга погибшего нанесла ему это телесное повреждение. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура организовала доследственную проверку и контролирует её ход. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в квартире на юго-востоке Москвы мужчина застрелил сожительницу-пенсионерку.