На юго-востоке Москвы женщина жестоко зарезала супруга

В Москве возбуждено уголовное дело после гибели мужчины от ножевого ранения
Фото: Istock/ferlistockphoto

На юго-востоке Москвы женщина зарезала собственного мужа. Об этом сообщает столичная прокуратура.



Инцидент произошёл вечером 25 октября в квартире на Тихорецком бульваре.

«Обнаружено тело мужчины 1977 г.р. с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения», — заявили в ведомстве.
По предварительной информации, 48-летняя супруга погибшего нанесла ему это телесное повреждение. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура организовала доследственную проверку и контролирует её ход. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в квартире на юго-востоке Москвы мужчина застрелил сожительницу-пенсионерку.
Ольга Щелокова

