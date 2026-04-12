Три человека погибли из-за пожара в частном доме в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске при пожаре в частном доме погибли три человека, предположительно взрослые. Об этом сообщила пресс-служба окружного главка МЧС.
Согласно материалу, в воскресенье вечером спасателям стало известно о возгорании в жилом доме на улице Чапаева. К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь охватил строение по всей площади. В ходе тушения и разбора конструкций огнеборцы обнаружили тела трёх погибших.
По предварительной информации, все жертвы трагедии являются взрослыми людьми. Отмечается, что сейчас пожар на площади 35 квадратных метров уже ликвидировали. Дознаватели устанавливают причину возгорания.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Новой Москве погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в посёлке Внуково на Центральной улице, когда на втором этаже многоквартирного дома загорелась квартира.
Читайте также: