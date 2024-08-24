На западе Германии неизвестный зарезал несколько человек

Фото: istock/vmargineanu
В западногерманском городе Золинген мужчина напал с ножом на нескольких человек, информирует газета Bild.
Отмечается, что инцидент произошел в 21:45 по местному времени. В ходе инцидента неизвестный убил несколько человек, однако точное число жертв в данный момент неизвестно.
Многочисленные участники фестиваля получили ранения. По словам очевидцев, преступник действовал без разбора и имел «арабскую» внешность. Напавший скрылся с места происшествия и в настоящее время разыскиваются полицией.
Ранее стало известно о нападение на исправительную колонию (ИК) №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Захватчики взяли в заложники нескольких сотрудников.
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Многочисленные участники фестиваля получили ранения. По словам очевидцев, преступник действовал без разбора и имел «арабскую» внешность. Напавший скрылся с места происшествия и в настоящее время разыскиваются полицией.
Ранее стало известно о нападение на исправительную колонию (ИК) №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Захватчики взяли в заложники нескольких сотрудников.
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Александр Климов