На западе Германии женщина порезала ножом пять пассажиров автобуса

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На западе Германии прошлым вечером, 30 августа, женщина с ножом напала на пассажиров автобуса, ранены пять человек. Об этом сообщает полиция района Зиген-Виттгенштайн, особенно отметив, что населению нельзя называть случившееся терактом. По данным Bild, три жертвы находятся в критическом состоянии.
«Вечером в пятницу около 19.40 женщина ранила ножом пятерых человек в автобусе в Зиген-Айзерфельде», — указано в сообщении полиции.По информации издания, нападавшей 32 года, она немка, возможно, имеет психическое заболевание и находилась в наркотическом опьянении.
По данным полиции, автобус направлялся в Зиген на городской фестиваль. Во время нападения женщины в автобусе находились не менее 40 пассажиров.
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