«Поиски шеи любви»: Стали известны подробности расставания Лепса и Кибы
Григорий Лепс и Аврора Киба завершили отношения
Стали известны новые подробности расставания Григория Лепса и Авроры Кибы. Их приводит издание Super со ссылкой на общих знакомых пары.
Инсайдер утверждает, что 19-летняя девушка приняла решение о расставании во время совместного отпуска с Лепсом на тайском острове Пхукет. Пара отдыхала в отеле Amanpuri, и друзья наблюдали их там на пляже почти каждый день.
По слухам, в жизни Кибы появился другой мужчина, с которым она отдыхала на концерте Сергея Шнурова.
«Накануне 19-летняя экс-невеста певца была замечена в одном из столичных ночных клубов. Судя по фото, в поисках новой крепкой шеи любви», — рассказал источник.Новость активно обсуждают в соцсетях. Пользователи напоминают, что неделя в самом дорогом номере Amanpuri стоит около двух миллионов индонезийских рупий. Часть комментаторов считает, что отношения носили прагматичный характер, другие сомневаются, что помолвка была настоящей.