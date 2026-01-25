«Поиски шеи любви»: Стали известны подробности расставания Лепса и Кибы

25 января 2026, 20:54

Григорий Лепс и Аврора Киба завершили отношения

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Стали известны новые подробности расставания Григория Лепса и Авроры Кибы. Их приводит издание Super со ссылкой на общих знакомых пары.





Инсайдер утверждает, что 19-летняя девушка приняла решение о расставании во время совместного отпуска с Лепсом на тайском острове Пхукет. Пара отдыхала в отеле Amanpuri, и друзья наблюдали их там на пляже почти каждый день.



По слухам, в жизни Кибы появился другой мужчина, с которым она отдыхала на концерте Сергея Шнурова.

«Накануне 19-летняя экс-невеста певца была замечена в одном из столичных ночных клубов. Судя по фото, в поисках новой крепкой шеи любви», — рассказал источник.