Стали известны новые детали массового ДТП с «Крузаком» на юго-востоке Москвы
Стали известны детали массового ДТП с Land Cruiser в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Владелец «Крузака» Виктор рассказал, что они с другом находились у него дома. В какой-то момент товарищ уснул, а затем, по словам мужчины, без разрешения взял ключи от внедорожника и поехал кататься по городу. Однако насладиться столичными видами угонщик не успел: он устроил серьёзное ДТП с участием Mazda, Audi, BMW, Citroën и мусоровоза.
Виновник аварии испугался, бросил перевернувшийся Land Cruiser и убежал в неизвестном направлении. Сейчас он скрывается. Виктор утверждает, что в ближайшее время приедет на место аварии и намерен возместить весь ущерб.
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