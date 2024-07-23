Появились кадры с места гибели российской блогерши «МотоТаня» в Турции

В Амурской области 50-летний мужчина совершил преступление против ребёнка в детском магазине в посёлке Новобурейск. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

«Мужчина подошёл к 11-летней девочке и тронул её за грудь. Подозреваемого задержали и доставили в СИЗО. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время следователи проверяют законность получения им гражданства России. Подробности инцидента не уточняются», — сообщили в издании.





Недавно в Санкт-Петербурге был задержан иностранец, подозреваемый в домогательствах к семилетней девочке. Отец ребёнка обратился в полицию, и преступника задержали. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Оказалось, что он нарушил режим пребывания на территории РФ, и в его отношении был составлен административный протокол.





Ранее в Саратове таксист приставал к несовершеннолетней клиентке в машине, за что был приговорён к тюремному заключению.



