Появились кадры с места гибели российской блогерши «МотоТаня» в Турции

Фото: istockphoto / sofirinaja
В интернете появились фотографии с места гибели российской блогерши Татьяны Озолиной, известной под ником «МотоТаня».
Фотографии были опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.
На снимках можно увидеть красный мотоцикл, который лежит на обочине дороги. Также агентство опубликовало прижизненное фото байкерши на том же самом мотоцикле.
Напомним, что Озолина погибла в дорожно-транспортном происшествии в турецкой провинции Мугла. Не справившись с управлением, она столкнулась с грузовиком.
К сожалению, девушка скончалась ещё до прибытия медиков.
У Татьяны Озолиной был маленький сын, а на её YouTube-канал «МотоТани» было подписано почти два миллиона человек.
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На снимках можно увидеть красный мотоцикл, который лежит на обочине дороги. Также агентство опубликовало прижизненное фото байкерши на том же самом мотоцикле.
Напомним, что Озолина погибла в дорожно-транспортном происшествии в турецкой провинции Мугла. Не справившись с управлением, она столкнулась с грузовиком.
К сожалению, девушка скончалась ещё до прибытия медиков.
У Татьяны Озолиной был маленький сын, а на её YouTube-канал «МотоТани» было подписано почти два миллиона человек.
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Мира Полтева