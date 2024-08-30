Начальницу миграционного отдела в Карачаево-Черкессии подозревают в сливе данных

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Руководителя миграционного отдела в Карачаево-Черкессии Ольгу Батчаеву подозревают в «сливе» персональных данных, сообщает Mash Gor.
Уточняется, что один из знакомых полицейской попросил узнать, является ли замужней понравившаяся ему пассия.
Силовики интересовались Батчаевой из-за оформления нелегальной регистрации, а при проверке выяснились и другие дела. В частности, речь идет о превышении служебных полномочий и взяточничестве.
Ранее на одном из складов торговой компании в Пушкино выявили 120 нелегалов. Среди них были африканцы и граждане СНГ. Все они привлечены к ответственности, составлены соответствующие протоколы.
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Силовики интересовались Батчаевой из-за оформления нелегальной регистрации, а при проверке выяснились и другие дела. В частности, речь идет о превышении служебных полномочий и взяточничестве.
Ранее на одном из складов торговой компании в Пушкино выявили 120 нелегалов. Среди них были африканцы и граждане СНГ. Все они привлечены к ответственности, составлены соответствующие протоколы.
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Никита Кротов