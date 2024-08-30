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Начальницу миграционного отдела в Карачаево-Черкессии подозревают в сливе данных

30 августа 2024, 12:51
Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

Руководителя миграционного отдела в Карачаево-Черкессии Ольгу Батчаеву подозревают в «сливе» персональных данных, сообщает Mash Gor.
Уточняется, что один из знакомых полицейской попросил узнать, является ли замужней понравившаяся ему пассия.

Силовики интересовались Батчаевой из-за оформления нелегальной регистрации, а при проверке выяснились и другие дела. В частности, речь идет о превышении служебных полномочий и взяточничестве.



Ранее на одном из складов торговой компании в Пушкино выявили 120 нелегалов. Среди них были африканцы и граждане СНГ. Все они привлечены к ответственности, составлены соответствующие протоколы.

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#россия
#полиция
#фсб
#криминал
#новости
Заслуженного тренера по хоккею Савельева ударил пациент в больнице Екатеринбурга
30 августа 2024, 12:52

Фото: istockphoto/peterscode

Заслуженного тренера по хоккею 79-летнего Григория Савельева ударил сосед по палате в больнице Екатеринбурга, информирует Ural Mash. Уточняется, что Савельев болен сахарным диабетом, а накануне ему ампутировали пальцы на ногах. Мужчина не спал, поэтому ходил по палате.
Это не понравилось одному 85-летнему пациенту, и он ударил Савельева табуретом. Теперь Савельев находится в коме, а полицейские ведут проверку.

Ранее сообщалось, что начальница миграционного отдела в Карачаево-Черкессии Ольга Батчаева подозревается в «сливе» персональных данных, взяточничестве и превышении служебных полномочий.

Кроме того, в подмосковном Пушкино к ответственности привлекли 120 нелегалов в ходе проверки.

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Под Белгородом два человека ранены при атаке дронов ВСУ — Гладков

Появилось видео с задержанными гражданами Колумбии, служившими в ВСУ наемниками

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#россия
#екатеринбург
#новости
#полиция
#криминал
#тренер
#скандал
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Под Белгородом два человека ранены при атаке дронов ВСУ — Гладков
30 августа 2024, 12:03

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Двое мирных граждан получили ранения в результате атаки дронов со стороны ВСУ в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram, один из пострадавших — руководитель Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. Машину Старцева ударил в бок украинский беспилотник.
«В Белгородском районе ранены два мирных жителя в результате атак беспилотников ВСУ. Хозяин атакованного дома в селе Петровка, ранее отказавшийся от медицинской помощи, бойцами самообороны доставлен в Октябрьскую районную больницу…» — сказано в публикации.
Гладков отметил, что сейчас мужчину перевели в область, его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

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Полиция Манчестера задержала дебошира в самолёте Jet2

Количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек

Появилось видео с задержанными гражданами Колумбии, служившими в ВСУ наемниками
#россия
#украина
#всу
#дрон
#белгородская область
#вячеслав гладков
#новости
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Полиция Манчестера задержала дебошира в самолёте Jet2
30 августа 2024, 11:52

Фото: istockphoto / Svitlana Hulko

В аэропорту Манчестера полиция штурмовала самолёт авиакомпании Jet2 из-за пассажира, который вёл себя агрессивно. Об этом сообщило издание Manchester Evening News.
«Особо беспокойный» пассажир вёл себя так, что это вызвало хаос в салоне лайнера, который должен был вылететь в турецкий город Даламан. Для того чтобы его задержать, пришлось вызвать полицию», — поделились в РИА Новости.

После того как самолёт вернулся на стоянку со взлётно-посадочной полосы, полицейские вывели нарушителя из салона. Из-за произошедшего воздушное судно вылетело в пункт назначения с двухчасовым опозданием.

Ранее пассажир American Airlines, узнав на стойке регистрации, что его билет поддельный, начал крушить аэропорт. Мужчина разбил молотком не только стойку регистрации, но и висящие над ней экраны с данными вылета.

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#аэропорт
#билет
#судно
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#город
#полицейские
#мужчина
#новости
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Количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек
30 августа 2024, 11:20

Фото: istockphoto/Dmitriy Prokofev

До 11 человек выросло количество жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле, которое произошло 1 августа, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городской мэрии. Известно, что в больнице Екатеринбурга скончалась 12-летняя девочка. Таким образом из 11 погибших шестеро являются детьми.
«Да, это так. Глава города и администрация выражают искренние соболезнования семье погибшей девочки. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — прокомментировали в мэрии.

Трагедия произошла на Сибирской улице. По версии следователей, обрушение подъездов случилось из-за ненадлежащего техобслуживания оборудования. Двух фигурантов отправили под домашний арест до начала октября.

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#россия
#россияне
#дети
#смерть
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Появилось видео с задержанными гражданами Колумбии, служившими в ВСУ наемниками
30 августа 2024, 11:03

Фото: istockphoto/Diy13

Опубликовано видео с задержанными гражданами Колумбии, которые служили наемниками в ВСУ. На кадрах можно увидеть, как фигурантов проводят по коридору.
Известно, что при обысках у подозреваемых нашли документацию, подтверждающую их противоправную деятельность, а также военную форму образца Украины, где есть знаки отличия.

«Следственным управлением ФСБ России в отношении фигурантов возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК России (Участие в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении.
Колумбийцам грозит до семи лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что российских бойцов в украинском плену кормили только перед проверкой.

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#россия
#фсб
#криминал
#всу
#новости
#наемники
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В Пушкинском округе загорелся лес
30 августа 2024, 09:32

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Учебно-опытного участкового лесничества, в двух километрах от деревни Марьина Гора Пушкинского городского округа, возгорание удалось потушить, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар был обнаружен в ходе авиапатрулирования, площадь возгорания составила 0,3 гектара. В тушении было задействовано девять лесных пожарных и пять единиц спецтехники. Справиться с огнём удалось чуть более чем за три часа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Сейчас ведётся опрос свидетелей для выявления виновного.

В областном Комлесхозе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в природных зонах Подмосковья предусмотрены крупные штрафы. Для физических лиц они составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#комлесхоз мо
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Медбрат попытался изнасиловать 90-летнюю женщину в доме престарелых
30 августа 2024, 08:45

Фото: istockphoto/artolympic

Житель американского штата Калифорния Джеймс Джоэл Гонзалес попытался изнасиловать 90-летнюю женщину в доме престарелых. Об этом информирует KTLA5.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Камарильо. Мужчина вышел на работу в ночную смену. Он зашел в комнату к постоялице и начал толкать ее кровать, а также пытался снять с неё одежду. Женщина смогла дать ему отпор, после чего мужчина ушел.

Однако выйдя из ее комнаты, он направился к пациентам, которые страдают деменцией и болезнью Альцгеймера. Придя туда, мужчина нашел 90-летнюю пенсионерку и заставил её зайти в кладовку, где предпринял попытку изнасиловать женщину, но ему помешали другие работники учреждения. Они услышали крики и начали стучать в кладовку.

Мужчина попытался скрыться от полиции через дверцу для собаки, но его поймали на следующий день и арестовали, однако вечером его отпустили. Гонзалеса должен был переночевать в доме своих родственников. Спать его положили в комнате с 6-летней племянницей и ее подругой.

Около пяти утра хозяева проснулись от криков и увидели, что Гонзалес нападает на маленькую гостью. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму, прежде чем его удалось остановить. Против мужчины завели уголовное дело, ему грозит 17 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после просьбы не смотреть видео. 24-летний Фаридун Мадалиев был недоволен сделанным ему замечанием. Девушка утверждает, что он начал кричать, а затем обвинил её в грубости. По его словам, она не имела права делать замечания водителю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девочка
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На складе в Пушкино полиция Подмосковья выявила 120 нелегальных мигрантов
30 августа 2024, 08:28

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Подмосковные полицейские при поддержке Росгвардии выявили 120 нелегальных мигрантов в Пушкино. Все они работали складе торговой компании.
На складе трудились исключительно выходцы из стран СНГ и Африки, указано в сообщении на сайте «МВД Медиа». В отношении 120 иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. Кроме того, 19 человек привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ. Один иностранец будет отвечать за уклонение от исполнения административного наказания.

Каждый нарушитель заплатит штраф в размере пяти тысяч рублей, после чего будет выдворен за пределы РФ. Кроме того, 31 нелегальный мигрант помещён в специальное учреждение до исполнения решения суда.

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Девушка потеряла интерес к сексу из-за одной особенности партнера
Девушка потеряла интерес к сексу из-за неряшливости своего партнера
30 августа 2024, 06:38

Фото: istock/PeopleImages

Девушка потеряла интерес к сексу из-за неряшливости своего партнера, о чем рассказала на форуме Reddit. Об этом сообщает Daily Mirror.
21-летняя девушка призналась, что после переезда к возлюбленному её сексуальное влечение ослабло из-за его привычки оставлять дом в беспорядке. Она отметила, что её партнёр не заботится о мусоре и переполненной корзине для грязного белья, что вызывает у неё раздражение.

«Я его полная противоположность. Мне нетрудно убрать дома, но он даже не пытается уважать мой труд», — написала девушка.
Бытовые разногласия привели к тому, что у пары уже несколько недель нет интимной близости. Девушка также упомянула, что секс между ними и раньше не был удовлетворительным: происходил в одной позе, а прелюдия была короткой и неловкой. Несмотря на это, она по-прежнему считает своего партнера идеальным.

В комментариях к посту пользователи предложили девушке расстаться с мужчиной, так как в их отношениях не хватает уважения и совместных усилий. Однако автор поста решила не следовать этим советам. Позже она сообщила, что партнер всё-таки сделал уборку и приготовил ужин.

Мужчина также признался, что у него низкое половое влечение, что объясняет его спокойное отношение к отсутствию секса. Девушка отметила, что это обстоятельство её не огорчило, так как она сама не отличается высоким темпераментом.

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