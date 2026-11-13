Выяснилось, что юноша из Петербурга мог убить мать под воздействием наркотиков

13 ноября 2026, 21:20

Врач Шуров: подросток из Петербурга мог убить мать под воздействием наркотиков

Фото: Istock/Yingko

Психиатр Василий Шуров предположил, что подросток из Санкт-Петербурга, которого подозревают в убийстве матери, мог находиться под воздействием наркотических веществ.





В беседе с NEWS.ru специалист призвал провести экспертизу, чтобы выявить возможные психические отклонения у молодого человека.

«Подростку, [задушившему свою мать], надо провести психиатрическую экспертизу на предмет наличия психических отклонений. Также необходим анализ на наркотики. Возможно, он что-то употреблял и на момент совершения убийства был в состоянии наркотического опьянения», — сообщил Шуров.