Выяснилось, что юноша из Петербурга мог убить мать под воздействием наркотиков
Врач Шуров: подросток из Петербурга мог убить мать под воздействием наркотиков
Психиатр Василий Шуров предположил, что подросток из Санкт-Петербурга, которого подозревают в убийстве матери, мог находиться под воздействием наркотических веществ.
В беседе с NEWS.ru специалист призвал провести экспертизу, чтобы выявить возможные психические отклонения у молодого человека.
«Подростку, [задушившему свою мать], надо провести психиатрическую экспертизу на предмет наличия психических отклонений. Также необходим анализ на наркотики. Возможно, он что-то употреблял и на момент совершения убийства был в состоянии наркотического опьянения», — сообщил Шуров.Ранее сообщалось, что причиной конфликта между матерью и подростком мог стать её запрет на использование электронных сигарет. Установлено, что во время ссоры юноша задушил женщину, а затем спрятал её тело в чемодане.