Над пнувшим беременную женщину подростком устроили самосуд
В Перми школьник пнул беременную женщину в живот. Другие подростки решили отомстить и жестоко избили его за гаражами. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.
Конфликт начался с замечания женщины. Она попросила школьника не курить рядом с детьми в автобусе. В ответ на это он ударил ее ногой в живот. При этом, когда женщина попыталась подняться с пола в слезах, никто из пассажиров не попытался ей помочь.
После инцидента несколько подростков решили «поговорить» с агрессором и его другом, который снимал происходящее на видео. В результате они избили обоих, объяснив свои действия тем, что не могли пройти мимо после увиденных издевательств.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства, уточняется в публикации.
