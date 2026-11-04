Рабочий напал на начальницу на заводе

04 ноября 2026, 17:37

В Липецке рабочий на заводе ударил инструментом начальницу на ее рабочем месте

Фото: istockphoto/blinow61

В Липецке на территории завода произошло нападение на начальницу одного из подразделений. Инцидент случился 23 октября, сообщает Telegram-канал ИА «Регнум».