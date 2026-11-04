Рабочий напал на начальницу на заводе
В Липецке на территории завода произошло нападение на начальницу одного из подразделений. Инцидент случился 23 октября, сообщает Telegram-канал ИА «Регнум».
На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина подошел к женщине, сидевшей за рабочим столом, и ударил ее рабочим инструментом. После этого он продолжил наносить удары кулаками.
По информации дочери пострадавшей, женщину госпитализировали с множественными ссадинами и гематомами головы и груди. По пути в больницу она теряла сознание.
Родственники утверждают, что заявление в полицию подали 24 октября, однако предполагаемого нападавшего до сих пор не задержали, он продолжает выходить на работу в обычном режиме. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.
Читайте также: