Надзирательница влюбилась в заключённого и превратилась в преступницу

28 января 2026, 06:58

В Великобритании осудили надзирательницу за роман с заключёнными

Фото: iStock/Rawpixel

Сотрудница исправительного учреждения из Великобритании получила тюремной срок за романтические отношения с заключёнными. Об этом сообщает BBC News.