Надзирательница влюбилась в заключённого и превратилась в преступницу
Сотрудница исправительного учреждения из Великобритании получила тюремной срок за романтические отношения с заключёнными. Об этом сообщает BBC News.
23‑летняя Изабель Дейл, работавшая надзирательницей, состояла связи с 33‑летним Шахидом Шарифом, отбывавшим наказание за участие в ограблении и 28‑летним Коннором Мани. Второго мужчину осудили за ДТП со смертельным исходом.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Дейл и Шариф вступали в интимную связь в помещении для молитв на территории тюрьмы. Кроме того, надзирательница участвовала в контрабанде наркотиков, помогая возлюбленному, и тайно передала ему мобильный телефон. В противоправных действиях ей содействовала другая сотрудница тюрьмы — 27‑летняя Лилея Саллис.
В результате суд приговорил Изабель Дейл к 3,5 года лишения свободы. Её сообщница получила 2,5 года тюремного заключения, а к сроку Шарифа добавили ещё два года.
