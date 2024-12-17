«Законная цель»: стало известно, кто стоит за убийством генерал-лейтенанта Кириллова

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За убийством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стоит СБУ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в украинском ведомстве.
«Служба безопасности Украины убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в ходе спецоперации в Москве», — говорится в материале.
Источник издания отметил, что Украина считает Кириллова военным преступником и «абсолютно законной целью».
Накануне, 16 декабря, СБУ объявила Кириллову заочное подозрение. Его обвинили в том, что он отдал приказ использовать запрещенное химическое оружие против украинских войск.
Немецкий журналист, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке написал, что Кириллова убили через 20 часов после обвинений СБУ.
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Элина Позднякова