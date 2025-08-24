Найден возможный убийца изнасилованной и утопленной на Алтае 18-летней девушки
Правоохранители задержали 37‑летнего жителя Алтайского края, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 18‑летней девушки.
По данным СУ СКР по региону, мужчина познакомился с потерпевшей на вечеринке и предложил подвезти её до дома. Вместо этого он отвёз девушку в безлюдное место, где сначала изнасиловал, а затем утопил её в реке.
О пропаже девушки родственники сообщили 22 августа. Тело вскоре обнаружили в водоёме, а спустя несколько дней стражи порядка вышли на предполагаемого преступника. Следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.
