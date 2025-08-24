Найден возможный убийца изнасилованной и утопленной на Алтае 18-летней девушки

24 августа 2025, 18:57

СКР рвскрыл дело изнасилованной и утопленной на Алтае 18-летней девушки

Фото: istockphoto/blinow61

Правоохранители задержали 37‑летнего жителя Алтайского края, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 18‑летней девушки.