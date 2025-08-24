СК возбудил уголовное дело после пропажи 10 туристов на острове Итуруп
Следователи возбудили уголовное дело после пропажи туристической группы из 10 человек на острове Итуруп в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем телеграм-канале.
Как отмечается, дело расследуется по части 1 статьи 238 УК: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — передает ведомство.Напомним, мужчина-гид и девять женщин пропали 23 августа при восхождении на вулкан Баранского. Их поиски осложняются особенностями местности и неблагоприятными погодными условиями. В них участвуют спасатели, полицейские и представители местной администрации. Операцию по спасению пропавших туристов приостановили до утра в связи с наступлением темноты.