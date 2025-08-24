СК возбудил уголовное дело после пропажи 10 туристов на острове Итуруп

24 августа 2025, 16:22

Фото: iStock/Akintevs

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи туристической группы из 10 человек на острове Итуруп в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем телеграм-канале.





Как отмечается, дело расследуется по части 1 статьи 238 УК: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — передает ведомство.