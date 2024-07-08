Стало известно, что осложняет поиск людей под завалами в Волгограде

Фото: IStock/Bjoern Wylezich
Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде осложняет скопление газа. Об этом информирует РИА Новости.
В субботу в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. На месте происшествия находились 8 человек. Двое погибли, а трое пострадали. Сообщается, что под завалами могут находиться 3 человека.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительная причина взрыва — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
Ранее сообщалось, что под Воронежем эвакуируют жителей из-за детонации взрывоопасных объектов. В регионе из-за продолжающейся детонации был введен режим ЧС. Взрыв на складе под Воронежем прежде произошел из-за атаки ВСУ. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте продолжают работать экстренные службы.
Три человека пострадали при взрыве газового баллона на стройке детсада в Петербурге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Поиск людей осложняется тем, что под заваленными конструкциями станции мог скопиться газ и тем, что нет понимания, где именно они находились. Здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом», — заявили агентству в экстренных службах.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительная причина взрыва — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
Ранее сообщалось, что под Воронежем эвакуируют жителей из-за детонации взрывоопасных объектов. В регионе из-за продолжающейся детонации был введен режим ЧС. Взрыв на складе под Воронежем прежде произошел из-за атаки ВСУ. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте продолжают работать экстренные службы.
Три человека пострадали при взрыве газового баллона на стройке детсада в Петербурге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова