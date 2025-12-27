Возгорание в кафе «Белые ночи» на Ямале локализовали

27 декабря 2025, 19:25

Пожар в кафе в ямальском городе Муравленко локализовали на площади 300 квадратов

Фото: istockphoto/Distortion Media

Пожар в кафе в Муравленко (ЯНАО) локализовали на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.