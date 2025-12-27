Возгорание в кафе «Белые ночи» на Ямале локализовали
Пожар в кафе в Муравленко (ЯНАО) локализовали на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным ведомства, в 20:12 (18:12 мск) огонь удалось остановить в этих пределах. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Тушение продолжается.
Ранее МЧС сообщало, что возгорание началось в кафе «Белые ночи» на улице Восточной. Сначала площадь пожара оценивали примерно в 70 квадратных метров. Когда спасатели прибыли на место, горело чердачное помещение. Из здания самостоятельно эвакуировались три человека.
Также до этого сообщалось о пожаре в частном пансионате на Урале.
