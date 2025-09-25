Тысячи домов в охранной зоне Петергофа оказались под угрозой сноса
Более 1200 частных домов в Ломоносовском районе Ленинградской области оказались под угрозой сноса по решению суда из-за расположения в 250-метровой охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения — водоподводящей системы фонтанов Петергофа, передают 47news.
Власти Оржицкого и Низинского сельских поселений в 2024 году начали подавать иски о признании построек самовольными и их сносе, ссылаясь на приказ Министерства культуры 2016 года. Несмотря на обещания приостановить судебные разбирательства и скорректировать границы зоны, процесс утверждения нового проекта на федеральном уровне был заморожен.
Вице-губернатор Ленинградской области по культуре Владимир Цой подтвердил, что даже в случае изменения границ некоторые дома, построенные вплотную к охраняемому объекту, спасти не удастся. Глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов отметил, что иски будут рассматриваться индивидуально, но десятки дел уже проиграны собственниками в апелляции и кассации.
Суды отклоняют аргументы жителей, указывая на их обязанность самостоятельно проверять охранные зоны на публичной кадастровой карте и уведомлять администрацию о начале строительства. Собственникам, получившим решения о сносе, на исполнение отводится до 12 месяцев.
