Тысячи домов в охранной зоне Петергофа оказались под угрозой сноса

25 сентября 2025, 03:37

Фото: Istock/Vladislav Zolotov

Более 1200 частных домов в Ломоносовском районе Ленинградской области оказались под угрозой сноса по решению суда из-за расположения в 250-метровой охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения — водоподводящей системы фонтанов Петергофа, передают 47news.