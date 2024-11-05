Неизвестный напал с топором на людей в электричке во Франции

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4 ноября на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна) близ Парижа произошел жестокий инцидент, в результате которого пострадали четверо пассажиров электрички RER E.
Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию, неизвестный напал на пассажиров с топором. Двое человек получили тяжелые травмы: одному отрубили руку, другому нанесли серьезное ранение в голову. Двое других пострадали легче.
Инцидент произошел около 8 утра по местному времени (10:00 мск) в одном из поездов, обслуживающих юго-восточное направление Парижа. Причины конфликта пока не установлены, но известно, что в вагоне произошла драка с участием нескольких человек, которая переросла в нападение.
Из-за происшествия движение на линии RER E было нарушено в обоих направлениях вплоть до вокзала Сен-Лазар в центре Парижа.
На место происшествия оперативно прибыли полиция и спасатели, которые продолжают разбираться в деталях случившегося. Автономное агентство парижского транспорта в своем официальном аккаунте подтвердило сбои в движении поездов на данной линии.
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Инцидент произошел около 8 утра по местному времени (10:00 мск) в одном из поездов, обслуживающих юго-восточное направление Парижа. Причины конфликта пока не установлены, но известно, что в вагоне произошла драка с участием нескольких человек, которая переросла в нападение.
Из-за происшествия движение на линии RER E было нарушено в обоих направлениях вплоть до вокзала Сен-Лазар в центре Парижа.
На место происшествия оперативно прибыли полиция и спасатели, которые продолжают разбираться в деталях случившегося. Автономное агентство парижского транспорта в своем официальном аккаунте подтвердило сбои в движении поездов на данной линии.
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Мария Моисеева