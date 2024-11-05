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Неизвестный напал с топором на людей в электричке во Франции

На ж/д станции под Парижем произошло нападение с топором, четверо пострадали
Фото: iStock/NSineVideo

Фото: iStock/NSineVideo

4 ноября на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна) близ Парижа произошел жестокий инцидент, в результате которого пострадали четверо пассажиров электрички RER E.
Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию, неизвестный напал на пассажиров с топором. Двое человек получили тяжелые травмы: одному отрубили руку, другому нанесли серьезное ранение в голову. Двое других пострадали легче.

Инцидент произошел около 8 утра по местному времени (10:00 мск) в одном из поездов, обслуживающих юго-восточное направление Парижа. Причины конфликта пока не установлены, но известно, что в вагоне произошла драка с участием нескольких человек, которая переросла в нападение.



Из-за происшествия движение на линии RER E было нарушено в обоих направлениях вплоть до вокзала Сен-Лазар в центре Парижа.

На место происшествия оперативно прибыли полиция и спасатели, которые продолжают разбираться в деталях случившегося. Автономное агентство парижского транспорта в своем официальном аккаунте подтвердило сбои в движении поездов на данной линии.

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Психотерапевт совратила 15-летнего клиента
В США психотерапевт из Флориды совратила 15-летнего клиента
05 ноября 2024, 03:43

Фото: istock / Igor Vershinsky

В США психотерапевта обвинили в совращении 15-летнего подростка, являвшимся ее клиентом. Об этом информирует Crime Online.
Как указано в судебных документах, подросток был участником групповых сеансов психотерапии в клинике EPIC Behavioral Healthcare в городе Сент-Огастин, штат Флорида, но в ходе одной из сессий у него возникли определённые трудности. Затем он начал ходить на личные консультации к 34-летней Элизабет Бланшар.

Пострадавший заявил следователям, что после первых трех сеансов женщина начала флиртовать с ним, писать в мессенджерах и звонить. Как утверждает подросток, вскоре после этого психотерапевт совратила его и занялась с ним сексом.

Сессии проходили в офисе Бланшар и в отеле в округе Сент-Джонс. Там следователи обнаружили запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как женщина и пострадавший заходят вместе в номер. Бланшар также отправляла подростку деньги — от пяти до девяти тысяч долларов (487-878 тысяч рублей).

Полицейские начали расследование в отношении Бланшар в августе. В настоящее время она находится под арестом с правом выхода под залог. Американке предъявлено 9 обвинений. Клиника, где она работала, публично извинилась.

До этого сообщалось, что мужчина изнасиловал девятиклассницу в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Расчленила и попыталась сжечь на гриле: американка убила мать из-за пенсии
ABC7 News: Американку арестовали за попытку скрыть смерть матери на гриле
05 ноября 2024, 01:38

Фото: iStock/buz

В США 46-летнюю Кэндас Крейг арестовали после попытки сжечь останки своей 71-летней матери на гриле, сообщает ABC7 News.
Конфликт между ними начался после того, как пенсионерка Маргарет узнала, что её деньги пропадают со счетов и выяснила, что дочь тратила её сбережения. В ходе ссоры Кэндас убила мать и решила избавиться от тела, чтобы сохранить доступ к деньгам.

Крейг расчленила тело с помощью бензопилы и попыталась сжечь останки на гриле, но, не добившись результата, спрятала их в подвале в пластиковых мешках. Следователи подозревают, что ей помогала старшая дочь.

Родственники заподозрили неладное, когда Маргарет перестала выходить на связь. Присяжные признали Кэндас виновной, теперь ей грозит долгий срок заключения.

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#конфликт
#следователи
#сбережения
#тела
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В Финляндии произошел мощный взрыв на фабрике
Yle: в Финляндии прогремел взрыв на заводе по производству картона
04 ноября 2024, 23:51

Фото: istock / aapsky

В Финляндии 4 ноября раздался взрыв на заводе по изготовлению тарного картона. Об этом проинформировал гендиректор предприятия Юха Коукка в разговоре с изданием Yle. Он сообщил, что причиной взрыва стало повышение давления в резервуаре для целлюлозы.
«Произошло что-то необычное [взрыв], ведь за мою долгую карьеру такого не случалось», — сообщил журналистам Коукка.
По данным издания, СМИ не допустили на место происшествия. Расследованием причин аварии займутся правоохранители и государственный центр Otkes, который специализируется на крупных авариях, катастрофах и несчастных случаях.

Масштаб материального ущерба пока не установлен. Генеральный директор также не смог оценить, когда предприятие сможет возобновить работу.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали во время взрыва на территории СИЗО в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#предприятия
#происшествия
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Кабинет подавшего в отставку губернатора Ростовской области Голубева обыскали
04 ноября 2024, 20:58

Фото: istockphoto/Diy13

Рабочий кабинет подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева обыскали, информирует портал 161.RU со ссылкой на источник.
«Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела», — сказано в сообщении.
Отмечено, что после окончания обысков с представителями администрации побеседовали в кабинете и предупредили. Силовики продолжат работать.

О решении уйти в отставку Голубев сообщил в понедельник, 4 ноября. По его словам, он займется другой работой.

Чиновник был врио губернатора региона с 2010 года, а в 2015 году его назначили официально.

Ранее стало известно, кто может занять место Голубева на посту губернатора Ростовской области.

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#россия
#ростовская область
#губернаторы
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#фсб
#новости
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Mash: массовое ДТП из-за гололедицы с участием 11 машин произошло в Москве
04 ноября 2024, 19:43

Фото: istockphoto/Bilanol

Массовое ДТП произошло в столице с участием 11 автомобилей, информирует Telegram-канал Mash. Авария случилась на Большой Черкизовской улице в результате сильного гололеда. Пострадавших среди участников ДТП нет.
Ранее сообщалось, что в столице едва не сгорела съемная квартира певицы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. Уточнялось, что жители старинного дома смогли эвакуироваться самостоятельно из горящего здания.

По предварительным данным, пожар начался в вентиляции. В квартире частично сгорела мебель, а также личные вещи знаменитости. Сейчас выясняются причины произошедшего.

До этого стало известно, кто снял свыше 300 порнороликов со своим участием.

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#мир
#россия
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#авария
#новости
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Mash: квартира певицы Инстасамки чуть не сгорела из-за неисправного камина
04 ноября 2024, 19:10

Фото: istockphoto/Bastian Weltjen

Квартира певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, чуть не сгорела в центре столицы из-за неисправного камина, информирует Telegram-канал Mash. Уточняется, что знаменитость снимала жилье в старинном доме на Тверском бульваре. Месячная стоимость аренды начиналась от 550 тысяч рублей.
Инцидент произошел в понедельник, 4 ноября, когда кровля дома загорелась. Предварительно известно, что возгорание началось в вентиляции.

По данным журналистов, пламя уничтожило 15 «квадратов» чердака и еще 15 в указанной квартире. Частично сгорели вещи знаменитости и мебель. По данным спасателей, никто не пострадал, поскольку люди сами покинули горящее здание.

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#россия
#москва
#новости
#блогер
#пожар
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Чиновник из Африки снял более 300 порнороликов со своим участием
В интернете появились 300 порнороликов с чиновником Экваториальной Гвинеи
04 ноября 2024, 18:15

Фото: iStock/Prostock-Studio

Неизвестные слили в сеть свыше 300 любительских порнороликов, на которых можно увидеть мужчину, похожего на главу Национального агентства финансовых расследований Экваториальной Гвинеи Бальтасара Эбанг Энгонга. Об этом информирует New Stories Africa.
Инцидент произошел вскоре после того, как Энгонга задержали по делу о коррупции, а в его кабинете прошли обыски. Согласно предварительным данным, что видео интимного характера, которые были сняты в офисе политика, выложили в сеть сами полицейские.

Среди партнеров предполагаемого Энгонга — женщины, одна из которых похожа на дочь генерального прокурора полиции, а другие — на жен министров.

На данный момент Бальтасара проверяют на наличие венерических заболеваний. Правоохранительные органы хотят попробовать привлечь его за распространение инфекции среди граждан.

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Жена утонувшего в Карелии офицера Ткаченко рассказала, как пропал ее муж
04 ноября 2024, 17:51

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Офицер Андрей Ткаченко, тело которого нашли у берега Сегозера в Карелии, погиб в результате начавшегося шторма во время рыбалки. Об этом сообщила супруга офицера в беседе с 47.ru.
По словам женщины, 28 октября ее муж вместе с другом и его сыном отправились на Сегозеро на арендованном катере. Вскоре начался шторм и лодка перевернулась в 400 м от берега. Мальчику удалось выплыть, а тело его отца позже прибило к берегу. Позже сотрудники экстренных служб нашли тело военного.

Напомним, тело офицера нашли в воскресенье, 3 ноября. Его жена рассказала, что Ткаченко совсем недавно вернулся со специальной военной операции, куда отправился в ноябре 2022 года.

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Мужчина изнасиловал девятиклассницу в Подмосковье
04 ноября 2024, 16:37

Фото: istockphoto/blinow61

Неизвестный напал на школьницу и изнасиловал ее в Подмосковье, пишет «МК». Уточняется, что ужасающий инцидент произошел в минувшую субботу, 2 ноября. Вечером девятиклассница пошла гулять с собакой, когда злоумышленник стал преследовать ее.
Она также сделала мужчине замечание, припугнув, что позовет отца. Однако тот не отреагировал, и дождавшись, когда ребенок потеряет бдительность, затащил в безлюдное место и надругался.

Родители, узнав о случившемся, вызвали медиков. С потерпевшей работает психотерапевт. Угрозы для здоровья пострадавшей нет. В семье высокий уровень доверия, который помог избежать серьезных последствий инцидента.

Ранее сообщалось, кого обнаружили мертвым на озере в Карелии.

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#мир
#россия
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#изнасилование
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#новости
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