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Напавшему на гимназию в башкирской Уфе подростку продлили домашний арест

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Верховный суд Башкирии оставил под домашним арестом школьника, напавшего на гимназию в Уфе. Меру пресечения продлили до 3 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.



Адвокат несовершеннолетнего подал апелляционную жалобу с просьбой смягчить меру пресечения. Суд отклонил её, оставив решение без изменений.

Нападение произошло в феврале в микрорайоне Зеленая Роща. Девятиклассник открыл стрельбу в школе из игрушечного автомата. Один из учителей получил синяк от выстрела.

Также при подростке обнаружили небольшой кухонный нож. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Никита Кротов

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