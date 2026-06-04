Напавшему на гимназию в башкирской Уфе подростку продлили домашний арест

04 июня 2026, 11:48

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Верховный суд Башкирии оставил под домашним арестом школьника, напавшего на гимназию в Уфе. Меру пресечения продлили до 3 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.