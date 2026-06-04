Напавшему на гимназию в башкирской Уфе подростку продлили домашний арест
Верховный суд Башкирии оставил под домашним арестом школьника, напавшего на гимназию в Уфе. Меру пресечения продлили до 3 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Адвокат несовершеннолетнего подал апелляционную жалобу с просьбой смягчить меру пресечения. Суд отклонил её, оставив решение без изменений.
Нападение произошло в феврале в микрорайоне Зеленая Роща. Девятиклассник открыл стрельбу в школе из игрушечного автомата. Один из учителей получил синяк от выстрела.
Также при подростке обнаружили небольшой кухонный нож. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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