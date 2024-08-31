Вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в Подмосковье

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Вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в подмосковном Щелкове, передает Mash. Журналисты уточняют, злоумышленники решили, что их подрезали, поэтому перегородили путь и стали бить стекла. Кроме того, праздничную процессию обстреляли из травматического оружия и сбежали. Полиция задержала четверых на Талсинской улице в кальянной.
У задержанных изъяли «Инфинити». СКР открыл дело о вооруженном нападении.
Ранее сообщалось, что в центре столицы загорелось административное трехэтажное здание на площади в тысячу «квадратов» К тушению возгорания привлекли более ста человек и более 30 единиц техники.
Подробности неизвестны, данных о пострадавших пока нет.
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Ранее сообщалось, что в центре столицы загорелось административное трехэтажное здание на площади в тысячу «квадратов» К тушению возгорания привлекли более ста человек и более 30 единиц техники.
Подробности неизвестны, данных о пострадавших пока нет.
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Никита Кротов