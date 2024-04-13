Напавший на людей в ресторане Петербурга мужчина оказался помощником депутата

Фото: iStock/Dzurag
Мужчина, напавший на людей и устроивший стрельбу в петербургском ресторане, оказался помощником депутата от партии КПРФ Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Звонкова. Об этом сообщает 47news.
Отмечается, что в одном из ресторанов Невского района Санкт-Петербурга 44-летний Дмитрий Сенин набросился на сотрудников и посетителей заведения. Он угрожал им оружием и выстрелил в ногу одного из гостей из травматического пистолета. После этого дебошира отправили в спецприёмник.
Депутат Дмитрий Звонков подтвердил, что Сенин является его помощником. Эту должность он занимает уже более года. Парламентарий охарактеризовал его как ответственного человека, но «с привычками из 1990-х».
Также Сенин отметил, что знал о судимостях своего подчинённого за причинение тяжкого вреда здоровью, наркотики и мошенничество, но считал, что тот исправился.
Читайте также:
«Коктейли Молотова» бросили в здание администрации Владимирской области, загорелось авто
Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге
СК просит об аресте мужчины, облившего 2 человек в Щелкове химической жидкостью
Депутат Дмитрий Звонков подтвердил, что Сенин является его помощником. Эту должность он занимает уже более года. Парламентарий охарактеризовал его как ответственного человека, но «с привычками из 1990-х».
Также Сенин отметил, что знал о судимостях своего подчинённого за причинение тяжкого вреда здоровью, наркотики и мошенничество, но считал, что тот исправился.
Читайте также:
«Коктейли Молотова» бросили в здание администрации Владимирской области, загорелось авто
Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге
СК просит об аресте мужчины, облившего 2 человек в Щелкове химической жидкостью
Анастасия Чинкова