Появилась новая информация о российском туристе, которого нашли мёртвым в турецкой Анталье
Появилась новая информация о российском туристе Сергее Тремасове, которого обнаружили мёртвым в турецкой Анталье. Местные врачи не оказали помощь мужчине в момент сердечного приступа, пишет Telegram-канал Mash.
Согласно материалу, погибшему — 51 год. Он работал в полиции около 30 лет, три года назад вышел на пенсию. Сергей не в первый раз приехал в Турцию для отдыха. В свою последнюю поездку он отправился из Магнитогорска вместе с сыном.
Напомним, что россиянин прибыл в Анталью 10 июня, а спустя 12 дней его тело обнаружили в саду трехэтажного жилого дома. Бездыханного мужчину заметили местные жители, которые вызвали экстренные службы.
По информации близких погибшего, накануне инцидента Сергей почувствовал сильную боль в сердце и обратился в местную больницу. Медики отказали ему в госпитализации и отпустили. Позже он попытался дойти до клиники повторно, но скончался по пути.
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