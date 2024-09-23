Напавший на одноклассников ученик в Иркутской области интересовался убийствами

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Ученик, напавший с молотком на одноклассников в школе в Иркутской области, интересовался массовыми убийствами в интернете. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в школе.
По информации RT, молодой человек много читал, как нанести сильные и слабые травмы молотком. Это выяснилось при изучении содержимого его телефона.
Ранее стало известно, что в Балаганске Иркутской области ученик восьмого класса Артем Б. пронес в школу нож и три молотка в рюкзаке. 13-летний подросток ударил одноклассника молотком в раздевалке перед уроком физкультуры. В момент нападения пострадавший завязывал шнурки. Еще двое получили ранения, когда ребенок хаотично размахивал молотком. На крики прибежал преподаватель физкультуры и обезвредил злоумышленника.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Ранее стало известно, что в Балаганске Иркутской области ученик восьмого класса Артем Б. пронес в школу нож и три молотка в рюкзаке. 13-летний подросток ударил одноклассника молотком в раздевалке перед уроком физкультуры. В момент нападения пострадавший завязывал шнурки. Еще двое получили ранения, когда ребенок хаотично размахивал молотком. На крики прибежал преподаватель физкультуры и обезвредил злоумышленника.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова