Появились подробности о напавшем на одноклассников ученике в Иркутской области

Фото: istockphoto/Dzurag
Напавший на своих одноклассников школьник в Иркутской области интересуется культурой Японии, пишет Telegram-канал Shot. В частности, мальчика увлекают аниме и манга.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Балаганске, когда ученик восьмого класса Артем Б. пронес в школу нож и три молотка в рюкзаке. На входе отсутствовал металлодетектор как и охранник.
Нападавший 13-летний подросток ударил парня молотком в раздевалке перед уроком физкультуры. В момент нападения пострадавший завязывал шнурки. Еще двое получили ранения, когда ребенок хаотично размахивал молотком. На крики прибежал преподаватель физкультуры и обезвредил злоумышленника.
По данным Shot, мальчик писал в сети, что якобы вынашивал план массового убийства в течение четырех месяцев. Открыто дело о халатности, а также покушении на убийство двух и более малолетних. К слову, у Артема полная благополучная семья. Есть пятилетний брат.
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Нападавший 13-летний подросток ударил парня молотком в раздевалке перед уроком физкультуры. В момент нападения пострадавший завязывал шнурки. Еще двое получили ранения, когда ребенок хаотично размахивал молотком. На крики прибежал преподаватель физкультуры и обезвредил злоумышленника.
По данным Shot, мальчик писал в сети, что якобы вынашивал план массового убийства в течение четырех месяцев. Открыто дело о халатности, а также покушении на убийство двух и более малолетних. К слову, у Артема полная благополучная семья. Есть пятилетний брат.
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Никита Кротов