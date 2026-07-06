Напуганный угрозами подросток поджег релейный шкаф в российском регионе

06 июля 2026, 12:21

В Ленобласти задержали подростка за поджог релейного шкафа

Фото: iStock/blinow61

В Ленинградской области полицейские и сотрудники ФСБ задержали 14-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Мельничный Ручей и Ржевка. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.