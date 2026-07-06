Напуганный угрозами подросток поджег релейный шкаф в российском регионе
В Ленинградской области полицейские и сотрудники ФСБ задержали 14-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Мельничный Ручей и Ржевка. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
По версии следствия, подросток приобрел в строительном магазине бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, пришел на перегон и поджег оборудование. В беседе с правоохранителями он заявил, что действовал по указанию неустановленного куратора через мессенджер. Неизвестные угрожали ему возбуждением уголовного дела в случае отказа выполнять их требования.
Уголовное дело возбудили по части первой статьи 205 УК РФ (террористический акт). В качестве меры пресечения суд избрал подростку запрет определенных действий. В случае доказательства вины юноше грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 16-летнюю девушку по подозрению в поджоге автозаправочной станции.
Читайте также: