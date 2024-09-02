Наркодиллер обстрелял сотрудников ФСБ в Дагестане

Фото: Фотобанк Московской области
В дагестанском Хасавьюрте наркодиллер открыл огонь по сотрудникам ФСБ во время задержания. Об этом 2 сентября сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Сообщается, что 29-летний житель Республики Дагестан проходил по уголовному делу о производстве им сбыте наркотиков. Когда на адрес к подозреваемому прибыли силовики, мужчина открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.
Силовики ликвидировали вооруженного наркодиллера. С места происшествия изъяли пистолет и пули. В деталях случившегося теперь разбираются правоохранительные органы. По факту нападения на сотрудников госорганов проходит проверка.
Ранее силовики задержали бывшего вице-премьера правительства Республики Дагестан и главу предприятия «Даггаз» Магомедгусена Насрутдинова.
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Силовики ликвидировали вооруженного наркодиллера. С места происшествия изъяли пистолет и пули. В деталях случившегося теперь разбираются правоохранительные органы. По факту нападения на сотрудников госорганов проходит проверка.
Ранее силовики задержали бывшего вице-премьера правительства Республики Дагестан и главу предприятия «Даггаз» Магомедгусена Насрутдинова.
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Лия Мурадьян