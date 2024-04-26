«Настоящие герои не носят масок»: дворник в Петербурге вытащил из пожара людей

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В Санкт-Петербурге дворник по трубе забрался в горящее здание и спас трех женщин. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По данным канала, во время пожара жительницы дома оказались заблокированы в квартирах из-за настигшего их огня и дыма. Окно было единственным путем наружу. Дворник увидел, что женщинам нужна помощь. Он быстро поднялся по трубе и помог горожанкам, вытаскивая их на карниз.
Благодаря неравнодушному мужчине они отделались только испугом. Всего сотрудниками МЧС было спасено девять человек.
Ранее в Луховицах джип столкнулся с грузовиком и фургоном, водителя внедорожника зажало в кабине. ДТП с участием фургона Peugeot Boxer, грузовика DAF и джипа Toyota RAV4 произошло на 130 километре трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Луховицы, 74-летнего водителя внедорожника зажало в кабине смятым металлом, на помощь ему пришли спасатели. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова