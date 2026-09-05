Женщина провела десять дней под завалами после наводнения в Непале и выжила
В Непале спасатели обнаружили 64-летнюю женщину живой под обломками разрушенного здания спустя десять дней после разрушительного наводнения. Об этом сообщает газета Kathmandu Post со ссылкой на данные вооруженной полиции страны.
Пенсионерку нашли на верхнем этаже четырехэтажного дома в населенном пункте Бетравати (район Нувакот), который полностью завалило обломками. Пострадавшая находилась без сознания. Для экстренной эвакуации и оказания медицинской помощи ее на вертолете доставили на военную базу армии Непала.
Катастрофический паводок обрушился на северные районы Непала утром 26 августа. Причиной стихийного бедствия стал сход ледника, спровоцировавший мощный оползень, в результате которого огромный объем воды с китайской стороны хлынул в русло реки Бхоте-Коши. По последним данным, число жертв наводнения в стране превысило 1,3 тысячи человек.
Ранее в Непале спасли человека из туннеля затопленной гидроэлектростанции. Подробности — в нашем материале.
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