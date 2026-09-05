Женщина провела десять дней под завалами после наводнения в Непале и выжила

05 сентября 2026, 16:55

Пенсионерку вытащили из-под завалов через десять дней после наводнения в Непале

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Непале спасатели обнаружили 64-летнюю женщину живой под обломками разрушенного здания спустя десять дней после разрушительного наводнения. Об этом сообщает газета Kathmandu Post со ссылкой на данные вооруженной полиции страны.