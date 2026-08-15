Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Курильских островов — РАН
Землетрясение произошло у побережья Курильских островов во вторник утром. Об этом стало известно 15 августа.
По данным сейсмической станции «Южно-Сахалинск» (региональный филиал Единой геофизической службы РАН), подземные толчки зафиксировали в 11:43 по сахалинскому времени (02:43 мск). Эпицентр сейсмособытия располагался в 76 километрах к юго-востоку от города Северо-Курильска на глубине 55 километров. Магнитуда землетрясения составила 5,7.
В региональном сейсмоцентре отметили, что в Северо-Курильске интенсивность подземных толчков достигла пяти баллов по шкале интенсивности. Жители города ощутили заметное сотрясение грунта. Информации о разрушениях и пострадавших на момент публикации не поступало.
Ранее у берегов Индонезии зафиксировали мощное землетрясение. Подробности в нашем материале.
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