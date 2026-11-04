Назвали ключевой аспект расследования крушения самолета во Флориде

04 ноября 2026, 14:05

Представитель Чапмэн: погода является центром расследования крушения во Флориде

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Расследование крушения бизнес-джета во Флориде сосредоточено на погодных условиях, заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США Том Чапмэн. Об этом сообщает телеканал Fox News, транслировавший его пресс-конференцию.





Самолет Learjet 60 потерпел крушение в округе Палм-Бич в понедельник. Все девять человек, находившиеся на борту, погибли. На видеозаписях видно, что воздушное судно вертикально рухнуло на землю с большой скоростью.





«Конечно, погода является ключевым аспектом расследования», — подчеркнул Чапмэн.

