Назвали ключевой аспект расследования крушения самолета во Флориде
Представитель Чапмэн: погода является центром расследования крушения во Флориде
Расследование крушения бизнес-джета во Флориде сосредоточено на погодных условиях, заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США Том Чапмэн. Об этом сообщает телеканал Fox News, транслировавший его пресс-конференцию.
Самолет Learjet 60 потерпел крушение в округе Палм-Бич в понедельник. Все девять человек, находившиеся на борту, погибли. На видеозаписях видно, что воздушное судно вертикально рухнуло на землю с большой скоростью.
«Конечно, погода является ключевым аспектом расследования», — подчеркнул Чапмэн.По его словам, в настоящее время ведется поиск обломков самолета, часть которых обнаружили в шести километрах от места падения. Это свидетельствует о том, что машина начала разрушаться еще в воздухе, отметил эксперт. В частности, нашли развалившийся на несколько частей хвостовой руль высоты, который мог бы предотвратить сваливание самолета в пике, сообщил Чапмэн.
«Но я не знаю, был бы он эффективен на такой скорости, даже если бы он был на месте», — добавил он.Самолетом управлял 55-летний пилот, вторым пилотом летела 20-летняя девушка, которая сообщила диспетчерам об обледенении и турбулентности. Спустя некоторое время машина рухнула на землю. На борту находились семья мультимиллионера Адама Робинсона и их друзья.